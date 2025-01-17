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Сказочная реальность

Галерея Нагорная
ул. Ремизова, д.10

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от 150₽ до 300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Персональная выставка московской художницы Марии Яровицыной. Мария родилась в Москве. С ранних лет училась рисованию у своего отца художника-монументалиста Игоря Яровицына. Училась в Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г.Строганова. Художница работает в разных техниках: акварель, масло и роспись по шёлку. Участвовала в коллективных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Работы находятся в частных коллекциях по всему миру. Идея выставки родилась у художницы во время оформления детской комнаты. Холодными зимними вечерами приятно окунуться в волшебный оазис. На выставке представлены работы, созданные с 2020 по 2024 год, в фантазийном жанре со сказочными персонажами и красивыми представителями флоры и фауны. В рамках выставки можно приобрести открытки мастера и в реальном времени увидеть, как Мария создаёт свои работы. График работы выставки: со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00. Понедельник выходной.

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