В детстве порой хватало первого снега за окном, чтобы почувствовать приближение праздника. В декабре, среди покупок и дел, которые хочется закончить до Нового года, тебе предлагают отложить всё на один вечер и послушать, как читают вслух. В преддверии Рождества и Нового года в камерном зале «Своего Поля» зажгут свечи. Любовь Толкалина прочтёт сказки Ганса Христиана Андерсена. А героем рассказа Константина Паустовского станет сам Андерсен — ты встретишь его в Венеции. Став взрослее, в сказках начинаешь замечать то, что в детстве легко пропустить за приключениями: как далеко можно зайти ради другого человека и что меняется, когда к кому-то впервые проявляют сострадание. Об актрисе: Любовь Толкалина — актриса театра и кино, выпускница мастерской Алексея Баталова во ВГИКе. Играла в Центральном академическом театре Российской армии, снялась в фильме «Антикиллер» и сериалах «Престиж» и «И снова здравствуйте!». Основала независимый камерный театр «Собор». К сказкам Андерсена актриса обратилась ещё в детстве, когда сыграла Русалочку в «Театре на воде». Сбор гостей — в 19:00, начало — в 19:30. В стоимость любого билета входит угощение.