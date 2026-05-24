Свидание — со сказкой, с органной музыкой и с искусством, которое рождается прямо у вас на глазах из горсти песка. Ах, чего только не увидишь, сидя погожим днём на мосту рядом с лучшим другом. Вот по воде проплывает необычная чёрная шляпа... Чья она? Откуда взялась? Не взять ли её с собой? Конечно взять! Но, по секрету, что не всегда следует нести домой то, что неожиданно плывёт тебе в руки. Это может привести к невероятным последствиям. О череде разнообразных событий, причиной которых стала волшебная шляпа, знаменитая шведская писательница Туве Янсон поведала в 1948 году. Ты услышишь чудесную музыку европейских композиторов, рассказ о таинственной шляпе, а самые добрые и симпатичные тролли и их замечательные друзья оживут в песочной анимации.