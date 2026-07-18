ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сияй: диско-зеркало

«Мамины воины», Малый Златоустинский переулок, 6с1, 30 кабинет

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+

Про событие

Мастер-класс для тех, кто часто сомневается в себе, сравнивает себя с другими, обесценивает свои достижения или чувствует, что внутри есть больше яркости, смелости и проявленности, чем получается показывать миру. Самооценка — это не только про уверенность, но и про то, каким взглядом ты смотришь на себя. Иногда внутреннее зеркало искажает: показывает только ошибки, недостатки, сравнения и то, что «можно было лучше». На встрече будешь исследовать поддерживающий взгляд и искать, что помогает увидеть себя в лучшем свете. Через психологические упражнения обратишь внимание на установки, которые влияют на самооценку, на привычку уменьшать себя и на то, где ты запрещаешь себе быть заметной. А затем перейдёшь в творческую часть и создашь диско-зеркало как символ твоего света, красоты, видимости и права отражать себя по-новому. В результате ты почувствуешь свою ценность, увидишь, какие внутренние установки влияют на образ себя, и унесёшь с собой диско-зеркало как символ сияния, уверенности и бережного взгляда на себя. На встрече тебя ждёт: — упражнения на исследование самооценки — работа с внутренним образом себя — творческая практика создания диско-зеркала — чай и угощение — тёплая и поддерживающая атмосфера клуба

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста