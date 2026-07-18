Мастер-класс для тех, кто часто сомневается в себе, сравнивает себя с другими, обесценивает свои достижения или чувствует, что внутри есть больше яркости, смелости и проявленности, чем получается показывать миру. Самооценка — это не только про уверенность, но и про то, каким взглядом ты смотришь на себя. Иногда внутреннее зеркало искажает: показывает только ошибки, недостатки, сравнения и то, что «можно было лучше». На встрече будешь исследовать поддерживающий взгляд и искать, что помогает увидеть себя в лучшем свете. Через психологические упражнения обратишь внимание на установки, которые влияют на самооценку, на привычку уменьшать себя и на то, где ты запрещаешь себе быть заметной. А затем перейдёшь в творческую часть и создашь диско-зеркало как символ твоего света, красоты, видимости и права отражать себя по-новому. В результате ты почувствуешь свою ценность, увидишь, какие внутренние установки влияют на образ себя, и унесёшь с собой диско-зеркало как символ сияния, уверенности и бережного взгляда на себя. На встрече тебя ждёт: — упражнения на исследование самооценки — работа с внутренним образом себя — творческая практика создания диско-зеркала — чай и угощение — тёплая и поддерживающая атмосфера клуба