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система 108: одиннадцать лет
Самокатная улица, 4с11
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Вечеринки
Про событие
Дейтайм в клубной культуре — это мероприятие, которое идёт днем, а не ночью. так вот, в честь 11-летия в москве здесь будет именно так. Тяжеловесный состав резидентов разбавит блок фрешменов от комьюнити TRV. лейбл, выросший из самородков SoundCloud-сцены, везёт свой фирменный, не по-детски взрослый звук Здесь покажут всё, что обычно прячет ночь, встретившись на основной сцене под открытым небом уже в обед. И самое интересное, что ты выйдешь с него раньше, чем закроется метро, так что никто ничего не проспит.
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