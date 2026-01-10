Российский проект на стыке индитроники и альтернативной музыки, где атмосферная электроника переплетается с живыми инструментами и мощным вокалом. За последние месяцы Sipe заметно усилили концертную деятельность. После двух весенних сольных концертов, один из которых прошёл с солдаут в Москве, проект выступил на фестивалях «Дикая Мята» и «Gamma»и продолжает активно гастролировать, регулярно выпуская новые релизы. В январе Sipe представят новую двухчасовую сольную программу — самый масштабный концерт в истории проекта. В программу войдут уже полюбившиеся композиции, новые релизы и два часа музыки без пауз, где каждая песня становится частью одной большой истории.