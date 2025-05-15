Камерные музыкальные вечера, на которых совершенно жизненно необходимо петь и играть на музыкальных инструментах свои любимые песни без стеснения и других «но». Уровень навыков не важен, главное быть собой и наслаждаться атмосферой. Здесь каждый может петь, играть или просто слушать независимо от навыков. Sing&Play создан для всех, кто хочет прикоснуться к музыке.