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Sing&Play

Rebellion The Palace of Youth, Комсомольский проспект, 24с1

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от 3000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Камерные музыкальные вечера, на которых совершенно жизненно необходимо петь и играть на музыкальных инструментах свои любимые песни без стеснения и других «но». Уровень навыков не важен, главное быть собой и наслаждаться атмосферой. Здесь каждый может петь, играть или просто слушать независимо от навыков. Sing&Play создан для всех, кто хочет прикоснуться к музыке.

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