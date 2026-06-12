Клуб превратится в единый живой организм. Четыре пространства — четыре стадии формирования новой жизни, где каждый гость станет активной клеткой биологической матрицы в рамках масштабного рейв-перформанса. Важной частью ночи станет мощный шоукейс Kontrkult, а масштабная коллаборация с дружественными формациями Dark Bloom, Культпросвет, Aircity Engine поможет запустить процесс новой трансформации опыта рейва от Synesthesia. Энергию новой жизни запустит перформанс «Ectogenesis». Под модулярный звук Bipolar Sound Storm перформеры заполнят залы-органы, словно клетки единой системы. Время выйти за пределы привычных чувств и запустить синестезию. Выставка и арт-дирекшн: картины независимых художников, кинематографический свет и специально созданные декорации. Электронная музыка за пределами классического хард-техно: от экспериментальной электроники и винила до шранца, гипнотик-техно, хард-грува, хардтека и лайв-форматов. 443556 Aganpunk Andre & Gavaldi AndyADO b2b Electrobolero Aysma Rebrick Dob-S Eriika Evidance Fractoon Guyver b2b Plague Ila Knob Agency Kornienko Dan Kriskomiss b2b Skøl Moyva Nienshanz Nikita Pikul Peach Touch Poima roo’s Shaka sxxxn Tamlesidol Victor Nagaev Volchiy Voy Xandr.vasiliev Zaur Gapienko Поле