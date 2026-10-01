ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Синди Шерман. Искусство перевоплощения

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Творчество Синди Шерман — это исследование визуальной культуры средствами фотографии, прежде всего образов женщин, которые повсеместно используются в кино и рекламе. Гротеск, использование грима, париков и протезов становятся незаменимыми элементами проектов художницы. Её искусство можно рассматривать как своеобразный каталог образов прошлого, настоящего и возможного будущего. Лектор: Дмитрий Никишов — искусствовед, куратор, хранитель экспозиции Центра «Зотов». Закончил МПГУ отделение искусствоведение. Работал с арт-парком Никола-Ленивец, усадьбой Муравьевых-Апостолов, Выставочными залами Москвы, ГМВЦ РОСИЗО.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сердце: загадки нашего мотора
Сердце: загадки нашего мотора

от 1400₽

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи
до

3000₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
до

от 5700₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста