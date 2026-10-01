Творчество Синди Шерман — это исследование визуальной культуры средствами фотографии, прежде всего образов женщин, которые повсеместно используются в кино и рекламе. Гротеск, использование грима, париков и протезов становятся незаменимыми элементами проектов художницы. Её искусство можно рассматривать как своеобразный каталог образов прошлого, настоящего и возможного будущего. Лектор: Дмитрий Никишов — искусствовед, куратор, хранитель экспозиции Центра «Зотов». Закончил МПГУ отделение искусствоведение. Работал с арт-парком Никола-Ленивец, усадьбой Муравьевых-Апостолов, Выставочными залами Москвы, ГМВЦ РОСИЗО.