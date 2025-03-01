SINcopated приглашают тебя на уникальный вечер в ритмах джаза, фанка и соула. Почувствуй, как звуки переплетаются в причудливые узоры, как каждая нота становится частью большого музыкального полотна. — Джазовые импровизации проберут до мурашек; — Фанковые грувы заставят танцевать даже тех, кто давно забыл, как это делать; — Соул-мелодии расскажут историю любви к жизни громче слов. После этого концерта ты поймёшь, что весна начинается не с календаря, а с музыки SINcopated.