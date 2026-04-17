Впервые в Москве - Sinan Arsan — главный представитель прогрессив хауса в Турции. Sinan Arsan — резидент и музыкальный координатор Backyard Secrets (Анкара), продюсер, чьи треки выходят на Mango Alley, Juicebox, onedotsixtwo и попадают в сборники Global Underground. Его треки постоянно в сетах звёзд прогрессив сцены: Hernan Cattaneo, Nick Warren, Guy J. Арт-хаусное, интересное звучание прогрессива для ценителей. Усилит гостя не менее арт-хаусный российский продюсер — Digital Mess — музыкант, чьи треки выходят на Mango Alley, Bedrock, Colorized, WARPP, SLC-6, Univack. Причём сразу попадают в Beatport Top-100, а некоторые работы висят в Top-10 неделями. Полный резидентский состав Грядёт: Anton Borin, Jeny Power, Montw, SisterSweet, Yonsh, Vancoo. В лофт руме устроят галерею от любимой андерграундной художницы Sandra, чьи работы оценил уже весь мир на обложках лейбла Wuzz.