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Sinan Arsan

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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от 1600₽ до 5000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Впервые в Москве - Sinan Arsan — главный представитель прогрессив хауса в Турции. Sinan Arsan — резидент и музыкальный координатор Backyard Secrets (Анкара), продюсер, чьи треки выходят на Mango Alley, Juicebox, onedotsixtwo и попадают в сборники Global Underground. Его треки постоянно в сетах звёзд прогрессив сцены: Hernan Cattaneo, Nick Warren, Guy J. Арт-хаусное, интересное звучание прогрессива для ценителей. Усилит гостя не менее арт-хаусный российский продюсер — Digital Mess — музыкант, чьи треки выходят на Mango Alley, Bedrock, Colorized, WARPP, SLC-6, Univack. Причём сразу попадают в Beatport Top-100, а некоторые работы висят в Top-10 неделями. Полный резидентский состав Грядёт: Anton Borin, Jeny Power, Montw, SisterSweet, Yonsh, Vancoo. В лофт руме устроят галерею от любимой андерграундной художницы Sandra, чьи работы оценил уже весь мир на обложках лейбла Wuzz.

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