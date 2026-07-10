Два больших сета от двух больших дуэтов, за каждым из которых стоит свой отдельный жанр. Георгий Топуридзе и Денис Курченко (Geju) — родоначальники чилл-рейва, руководители лейбла и одноименных вечеринок leveldva music. Саша и Серёжа Липские (Simple Symmetry) — резиденты система 108 (system 108) с целым портфелем хитов и негласным статусом королей долгих тягучих миксов. Начнут ранним вечером, чтобы растянуть встречу как можно дольше — приходи засветло и оставайся до утра. Внезапные «спина к спине» сеты (бэк-ту-бэки) не исключены.