Simple Symmetry all night long
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Simple Symmetry возвращаются в Москву и делают это с размахом. Их оллнайтер — лучший подарок для тех, кто готов к глубокому музыкальному путешествию. В ДК «Кристалл» Simple Symmetry сыграют всю ночь.
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