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Симоново: от древнего монастыря к авангарду

м. Автозаводская, выход №3 в сторону улицы Мастеркова.

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 990₽
Возраст 6+

Про событие

На протяжении веков Симонов монастырь был грозным стражем Москвы и много раз принимал на себя удары неприятельских войск. Он всегда был особенно любим жителями Москвы за эту силу, а ещё за то, что на его территории особенно чувствуется то время, когда по этой земле ходили Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. С тех времён изменилось многое, монастырь сильно пострадал в советское время, но осколки этой силы чувствуются здесь и поныне. Гуляя по тихим и живописным местам Симоновской слободы ты узнаешь: — кто и где услышал голос Богоматери — герои какой великой битвы покоятся в храме 16 века — как вышло, что в одной из могил некрополя обнаружили кольцо из засыпанного пеплом Везувия города — историю любви великого композитора. А ещё обнаружишь пруд, в котором утопилась главная героиня повести Карамзина «Бедная Лиза», полюбуешься небоскрёбом аж 17 века и восхитишься новаторским строением братьев Весниных — ДК ЗИЛ.

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