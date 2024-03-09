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Симфоническое Rock & Pop Show на крыше

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 5500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Это глоток свободы для тех, кто задыхается от острой нехватки настоящей искренней музыки и высокого профессионализма. На Rock & Pop будет всё! Этим вечером: Madonna, Elton John, Sting, Mika, Adele, Maroon5, Bon Jovi, Scorpions, Evanescence, Rammstein, Metallica, AC/DC, Nirvana, The Rolling Stones, Queen и Europe — группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Разрушим стены и границы в синтезе рока и симфонического звучания, сокрушающего представление о классическом оркестре. Утолим жажду свободного звучания под выступление самого необычного оркестра страны. Живой оркестр Imperialis Orchestra сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звезд прямо на сцене. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждет панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей с 19:00 Начало концерта в 20:00

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