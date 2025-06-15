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Симфонический трибьют Rammstein на крыше

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 5800₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Трибьют-концерт легендарной группе «Rammstein» от уникального инструментального электро-проекта «Imperia Music Band». Когда «Du hast» звучит на электроскрипке, а «Sonne» восходит под мощные аккорды виолончели, знакомая музыка Rammstein раскрывается в новом свете. Это не просто трибьют — это симфонический взрыв эмоций, где изысканная классика встречается с неукротимой энергией металла. Панорамная тёплая крыша Roofevents, огненный закат над столицей, дрожь в воздухе от каждой ноты — и вот ты уже в центре звукового катарсиса. «Ich will», чтобы ты это услышал! Приготовься к сверхновому, ни на что не похожему звучанию. Коллектив «Imperia Music Band» откроет песни любимой группы в новом, электрическом звучании классических инструментов. Музыканты на сцене ничем не уступают настоящим рокерам. Электронные скрипки и виолончель отлично заменяют бас-гитары. Артисты заводят зал, они играют так проникновенно, что невозможно не пропустить через себя всю ураганную энергетику хитов «Rammstein».

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