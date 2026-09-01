Оркестр представляет концертную программу по лучшим произведениям культовой франшизы Герои Меча и Магии (Heroes Of Might and Magic). Узнаваемый с первых нот саундтрек в исполнении симфонического оркестра и хора напомнит о захватывающих приключениях, штурмах и битвах в фэнтезийных мирах легендарной игры. Монументальные темы Героев Меча и Магии, с детства знакомые каждому, стали неотъемлемой частью жизни поклонников игры. Хочешь почувствовать пробирающую до костей атмосферу Некрополиса? Спокойствие и безмятежность Оплота? Силу и стойкость Крепости? Отправляйся в увлекательное путешествие по Энроту, Аксеоту и Асхану и стань настоящим героем вместе с CAGMO.