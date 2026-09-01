СимфоМультимедия собрала для тебя лучшее из двух игровых миров в одной программе. В исполнении Nella Musica Orchestra саундтреки из «Ведьмака» вернут тебя в мрачный и опасный Велен, проведут по Скеллиге, и погрузят в атмосферу Северных Королевств. Предупреждают заранее, баллада «Ламберт, Ламберт…» исполняться не будет. В программе прозвучат саундтреки к мировому шедевру «Expedition 33». В игре показана альтернативная Франция эпохи «La Belle Epoque», треки программы телепортнут тебя в красивый и тревожный Люмьер (альтернативный Париж) и заставят заново пережить захватывающую экспедицию по локациям Континента. Концерт с эффектом погружения в лор игры «Ведьмак» и «Expedition 33». Каждый номер сопровождается видеоартом с культовыми локациями, сценами и персонажами из игр.