Любовь — это чувство, которое невозможно объяснить словами… но можно услышать на концертах СимфоМультимедия. Программа ансамбля Nella Musica Orchestra посвящена самым красивым историям любви мирового кино. «Титаник», «Гордости и предубеждение», «Дневника Бриджит Джонс», «Ла-Ла Лэнд», «Дневник памяти» «Великий Гэтсби», «Красотка», «Амели» и другие. Ансамбль исполнит вживую треки Moon River, My Heart Will Go On, Pretty Woman, которые знает наизусть каждый, кто хоть раз любил. А визуальные образы из культовых фильмов на экране превратят вечер в настоящий ромком, в котором ты — главный герой.