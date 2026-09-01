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СимфоМультимедия Ла-Ла-Лав. Саундтреки главных кинохитов о любви

улица Маршала Малиновского, 7

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Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 12+
Кино
Концерты

Про событие

Любовь — это чувство, которое невозможно объяснить словами… но можно услышать на концертах СимфоМультимедия. Программа ансамбля Nella Musica Orchestra посвящена самым красивым историям любви мирового кино. «Титаник», «Гордости и предубеждение», «Дневника Бриджит Джонс», «Ла-Ла Лэнд», «Дневник памяти» «Великий Гэтсби», «Красотка», «Амели» и другие. Ансамбль исполнит вживую треки Moon River, My Heart Will Go On, Pretty Woman, которые знает наизусть каждый, кто хоть раз любил. А визуальные образы из культовых фильмов на экране превратят вечер в настоящий ромком, в котором ты — главный герой.

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