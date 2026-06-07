Представь: легендарные опенинги, от которых бегут мурашки, и пронзительные эндинги, полные боли и надежды, — но не в наушниках, а вживую. Мощь оркестра, голоса хора и солистов, оглушительные хиты. Это не просто концерт, это погружение в мир «Атаки Титанов» через видеоинсталляции и живой звук. Выступление проходит в сопровождении видеоинсталляций. Программа концерта: 1. Guren No Yumia 2. YouSeeBIGGIRL 3. Great Escape 4. Shinzou wo Sasageyo! 5. Call of Silence - Sawano Hiroyuki 6. T-KT 7. ətˈæk 0N tάɪtn 8. Barricades 9. Attack on Titan S3 OST - ShingekiNoKyojin (The Owl Theme) 10. My war 11. Beautiful cruel world Yoko Hikasa - Utsukushiki Zankoku Na Sekai 12. Sim – Rumbling 13. Hange's Sacrifice Theme 14. Akuma no Ko 15. К тебе, через 2000 лет … *В программе возможны изменения