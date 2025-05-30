Помимо «Canto Ostinato» у Симеона тен Холта есть ещё одна, куда реже исполняемая, несравнимо более сложная «одиссея» — «Лемниската». Лемниската — термин, обозначающий кривую в форме восьмёрки, символ бесконечности. Премьера «Лемнискаты» состоялась в 1983 году в Бергене (Нидерланды), в зале заброшенного кинотеатра с голыми деревянными полами. На экране демонстрировались слайды с рукописными фрагментами партитуры. Премьера длилась около 30 часов, превращая концерт в ритуал. Как и «Canto Ostinato», «Лемниската» состоит из музыкальных секций — лабиринтов с бесконечным количеством входов и выходов. Длительность, материал, динамику и регистры пианисты могут определять в процессе игры. Так, одна и та же «Лемниската», исполненная утром, к вечеру того же дня у тех же музыкантов может звучать совершенно иначе. По замыслу автора, музыка становится медитативным путешествием через время и звук.