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Симбиоз. Глава. 3: Ошибка восприятия (Symbiosis. Vol. 3: Ошибка восприятия)

VS Gallery, улица Малая Ордынка, 19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Совместный проект Платона Инфанте и Кирилла Рейва. На выставке зритель оказывается в лабиринте, где стирается грань между «смотреть» и «быть увиденным». Реальность становится интерфейсом, а «ошибка восприятия» — не сбой, а состояние. Кирилл Рейв создаёт тотальную инсталляцию-зазеркалье: цифровые зеркала, фракталы и «аватары» (лица-архитектура) заставляют взгляд двигаться внутрь себя. Геометрия «треугольник и крест» задаёт код среды: треугольник порождает бесконечное самокопирование, крест — точки пересечения цифрового и телесного. Платон Инфанте показывает «айсберги» — метафору отношений реального и виртуального. Их материальные вершины поднимаются из цифровых глубин. Виртуальное — не замена, а измерение реальности, которое остаётся предопределённым. Первичен физический мир: он задаёт масштаб и пределы, а цифровое лишь расширяет его. График работы: СР–ВС 13:00–20:00 ПН, ВТ — выходной

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