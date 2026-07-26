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«Силой мысли»: что суёт нам в голову Илон Маск

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 6+

Про событие

Слияние с Интернетом от Илона Маска и крыса Пифия с искусственным интеллектом: что у них общего? Технология интерфейсов «мозг-компьютер»! Помимо медийного хайпа, у этой очень молодой технологии есть много весьма реальных приложений: от помощи парализованным людям до улучшения возможностей мозга. О том, какие открытия в области науки о мозге позволили создать технологию «управления силой мысли», что такое интерфейсы «мозг-компьютер», что они могут, а что — нет, и какие достижения переднего края в этой области есть уже сейчас, расскажет Алексей Паевский. Кто рассказывает? Алексей Паевский. Научный журналист и коммуникатор, многократный лауреат премии «За верность науке». Главный редактор и сооснователь портала «Нейроновости», член научного комитета национальной премии «Вызов», член рабочей группы дорожной карты «Нейронет», «Золотое перо России», Спецпредставитель Десятилетия науки и технологий в России. Заместитель председателя Комиссии РАН по популяризации науки.

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