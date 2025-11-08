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Сила чистая и нечистая: домовые, русалки, лешие и не только

Linda de La, Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 0+

Про событие

На этой лекции поговоришь про разные виды фольклорной нечисти (как про знакомых всем домовых, водяных и леших, так и про почти забытых, вроде банников или полуденниц), узнаешь, откуда они появились, чем характерны и как живут в наше время. Лектор: Данила Городилов — художник и исследователь кино и фольклора.

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