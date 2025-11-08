На этой лекции поговоришь про разные виды фольклорной нечисти (как про знакомых всем домовых, водяных и леших, так и про почти забытых, вроде банников или полуденниц), узнаешь, откуда они появились, чем характерны и как живут в наше время. Лектор: Данила Городилов — художник и исследователь кино и фольклора.