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Про событие
На этой лекции поговоришь про разные виды фольклорной нечисти (как про знакомых всем домовых, водяных и леших, так и про почти забытых, вроде банников или полуденниц), узнаешь, откуда они появились, чем характерны и как живут в наше время. Лектор: Данила Городилов — художник и исследователь кино и фольклора.
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