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Signal в городе
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Про событие
Ведущий фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства Signal проведёт в Москве мультимедийную выставку, посвященную фестивалю, и мейн-ивент. 16–23 июля — Арт-резиденция. Вход свободный. Выставочный проект, объединивший экспозицию, перформансы и паблик-токи о будущем звука, восприятии архитектуры и роли фестивалей в эпоху цифровизации. Это возможность увидеть фестивальные арт-работы, переосмысленные в галерейном пространстве, диджитал-арт и аудиовизуальные инсталляции, вступающие в диалог с человеком. 19 июля — Мейн-ивент Кульминация — масштабное музыкальное событие на трех сценах завода «Кристалл», на одну ночь ставшего точкой средоточения фестивальной энергии. Более 20 артистов в лайн-апе и арт-инсталляции — важный чекпоинт участников фестиваля перед главной встречей года. Билеты на мейн-ивент — по кнопке выше. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте у организатора — https://crystaldk.com/e190725
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