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Сидровое казино

Эрик Рыжий, Спасопесковский переулок, 2/36

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Увлекательная игра-дегустация для всех любителей сидра. Всё как в настоящем казино: игровое поле, фишки, крупье. Ты делаешь ставки: можно начать с простого и поставить на страну. А можно пойти ва-банк и поставить на крепость, содержание сахара, сорт яблок. Подойдет как новичкам, так и продвинутым знатокам сидра. Не переживай: опытные сомелье-крупье будут давать подсказки. А также подробно расскажут обо всех сидрах в дегустации. И помните, всё что случилось в сидровом казино — остается в сидровом казино.

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