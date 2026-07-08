Увлекательная игра-дегустация для всех любителей сидра. Всё как в настоящем казино: игровое поле, фишки, крупье. Ты делаешь ставки: можно начать с простого и поставить на страну. А можно пойти ва-банк и поставить на крепость, содержание сахара, сорт яблок. Подойдет как новичкам, так и продвинутым знатокам сидра. Не переживай: опытные сомелье-крупье будут давать подсказки. А также подробно расскажут обо всех сидрах в дегустации. И помните, всё что случилось в сидровом казино — остается в сидровом казино.