Ты предлагаешь любую тему, а комики сразу начинают шутить на неё. Никаких заготовок — только импровизация, быстрые реакции и юмор, который рождается прямо на сцене. Каждый концерт получается уникальным, ведь темы никогда не повторяются, а значит и шутки каждый раз новые.