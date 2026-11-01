Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ты предлагаешь любую тему, а комики сразу начинают шутить на неё. Никаких заготовок — только импровизация, быстрые реакции и юмор, который рождается прямо на сцене. Каждый концерт получается уникальным, ведь темы никогда не повторяются, а значит и шутки каждый раз новые.
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