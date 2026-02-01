Ты погрузишься в мир, где техно — это свобода, искусство и одиночество, превращённые в кинематографический опыт. Тут покажут документальный фильм-исследование о техно-культуре и жизни рейверов, чтобы показать её атмосферу и дух — язык, которым говорит музыка. — Легендарные клубы Arma (ex. Mutabor), культовые деятели сцены, музыкальный фестиваль OUTLINE. После экранизации пространство оживёт настоящим рейвом: диджеи будут плести сеты, раскрывая заданную атмосферу: Hypnotic Techno, Acid, Industrial, Progressive, Dark Disco и многое другое. Выступление от резидентов команд Shumer и Sbrod. Вход: donation