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ШУ МЫ

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Встреча на новом фестивале шумной и эмоциональной музыки в Москве. Начни лето громко. 15 групп из 10 разных городов: Влажность-2018 / БАРОН / -1 / Субботнее Сумо / VODOPADY / МОСЬКА / DROP STUFF / Прокрастинация / yourneck / Хей Оливер / Парк Секвойя / Что дальше? / Хуже не будет / свитч / кира Место проведения: 12-13 июня Склад №3 Малая Семеновская, 5с2 14 июня веранда Смены Товарищеский переулок, 4с5

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