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Robotise

Клуб М2, Наставнический переулок 13-15 стр. 2

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от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Роботизированые и цикличные формы звука образовывают лёгкость мысли, придают чёткость моторике, освежая рассудок: Вечерняя лайв программа от звуковых энтузиастов. Аудиоповествование ночи продолжат умелые и наслушанные селекционеры. Авторские барные тинктуры удержат фокус на наслаждении.

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