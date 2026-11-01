Избранные участники последнего феста, плюс старые друзья, плюс новички для фестиваля. Мини-версия одноимённого большого панк-фестиваля от старших товарищей Sadwave обещает быть не менее жаркой на каждый квадратный сантиметр слэма и пролитых жидкостей. Ведь на двух сценах арт-пространсва Гамма: — Partybreaker — Бакурли — Eeva — Deck — ПФКБ — Сожитель — Да, смрть! — Язва — The Slürm — Неоновый гроб — Аварийные работы — obraza.net