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«Шоу Трумана» (1998)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Представь себе, что ты вдруг начинаешь понимать, что всё вокруг тебя — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они кажутся. Весь твой мир оказывается большим телесериалом, где ты исполняешь главную роль, даже не подозревая об этом. Вся твоя жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента твоего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора, или все-таки выйдет из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет не запланированная сценарием девушка? Бронь по телефону.

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