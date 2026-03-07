Наверняка у каждого человека, есть хотя бы одна абсолютно сумасшедшая история, которая с ним произошла или случилась на его глазах. Так вот всё шоу основано на таких историях, которые ещё разгоняет комик. Тот, кто расскажет самую интересную историю по мнению зрителей, заберёт денежный приз. Если не хочешь рассказывать — не проблема, просто наслаждайся шоу, как и обычный зритель на стендапе. Это техническая вечеринка, но на ней уже будут делать съёмку и выложат видео на Ютуб и ВКонтакте. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Может звучать мат.