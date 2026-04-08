Панч и Джуди это классический легендарный паб в самом сердце столицы, передающий весь колорит Ирландии. Паб назван в честь уличного театра, пользовавшегося шквальной популярностью в Великобритании в викторианскую эпоху. Некая театральность, впрочем, есть и в самом пабе. Здесь расписанные в ручную фрески, фасады и даже меню – каждую страницу которого украшает уникальный акварельный рисунок. Для всех этих художеств в своё время в паб был выписан потомственный художник-декоратор пабов из Ирландии, много лет специализирующейся на оформлении пабов. Разумеется, как в любом почтенном пабе здесь проходят живые концерты местных кавер-групп и спортивные трансляции. В период мундиалей многочисленные зрители из паба, как пена, выливаются на тротуары Пятницкой улицы, а при особых страстях и на проезжую часть. С флагами, гуделками и прочими атрибутами. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-06:00 https://pjpub.ru/
Карта места...