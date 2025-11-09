Что, если эмоции можно не только проживать, но и увидеть? На этом коллажном мастер-классе ты сможешь превратить свои чувства в образы. В начале встречи вместе с другими участниками ты заглянешь в «Круг чувств» — визуальную палитру эмоций. Каждый участник выберет одно чувство, которое откликнулось (не говоря никому). Затем каждый создаст коллаж из вырезок, образов, текстур и цветов, который передаёт это состояние. Когда коллажи будут готовы, начнётся игра в эмпатию: каждый попробует угадать, какое чувство лежит в основе чьей-то визуальной истории. Стоимость билета — 700 рублей + напиток. Записаться можно в телеграм-канале организатора под последним постом (кнопка «купить билет»).