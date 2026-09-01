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Шкура твари

Д.А.Н.Ж.,Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

В городе Порт Нянзару на тропическом полуострове Чульт, твоя группа авантюристов находит старое объявление на доске заданий у колизея. Спрятанное под несколькими другими, более свежими бумажками, оно вызывает у неподдельный интерес. Некий Вотуми Н'гвамо ищет смелых авантюристов для того, чтобы те притащили ему шкуру экзотической твари, замеченной пару недель назад (судя по дате) в горах в относительной близости от города. Встретившись с заказчиком, ты договорился на награду в 2000 золотых монет. Пахнет нормальным наваром, за такое-то не пыльное дело. Количество игроков: от 4-х до 6-ти (есть 4 места) Система: ДнД 2024 Уровни персонажей: 4 Ваншот подойдет как новичкам, так и опытным игрокам, которые хотят почувствовать себя героями, получившими задание на охоту за редкой и сложной добычей. Запись в теме в вк.

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