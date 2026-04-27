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Школа Боевых Сказочников

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Вечер живых историй: «о смелости». Когда мифический герой сталкивается с обстоятельствами непреодолимой силы, у него есть несколько путей. Первый — не бороться и плыть по течению. Порою это мудро, но истории про таких рассказывают редко (сам догадайся, почему). Другой — вступить в борьбу с этой силой. И, победив, сделать мир чуть более таким, каким хочешь его видеть! Ну, или сбежать — но вовремя, проиграть — но проиграть с достоинством, потому что по крайней мере попробовал. Что бы ни ждало впереди, первый шаг навстречу и хтоническому чудовищу, и токсичному начальнику требует решимости. В этом смысле мы все немножко мифический герой. Мир полон неизвестности, испытаний больших и малых — и, найдя в себе отвагу встретиться с ними лицом к лицу, становишься тем, о ком рассказывают. Приноси любые истории, которые созвучны теме вечера, только подготовь свою историю заранее. Просто послушать за чашкой чая тоже можно. Сказка побеждает смерть, бро. Участие: пожертвование >0. Вкусняшки к чаю приветствуются. Правила: https://telegra.ph/Vechera-storitellinga-pravila-igry-01-29 Нужна регистрация у ведущего в тг. Вход — пожертвование. Поддержать РанДом: подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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