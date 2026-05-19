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Шизосборка

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Замечал, что некоторые люди способны замечать связи, которых больше никто не видит? Разберёшься как работает мышление при шизофрении и почему иногда оно оказывается большим преимуществом, а иногда — большой проблемой. А ещё — попробуешь примерить этот способ мышления на себя и извлечь из него самое ценное: креативность, гибкость взгляда и умение видеть неочевидное. Рассказывает и показывает: Дарья Шульгина, медицинский психолог, младший научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», преподавательница Психологического отделения (ПсихО) Летней школы. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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