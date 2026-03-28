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шизопропаганда х одичание

Чистопрудный бульвар, 25

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666₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Анамнез: шизофреничная арт-группировка из Петербурга и одичавшая фотохудожница объединяют свои диагнозы, чтобы манифестировать цепную реакцию весеннего обострения. Бригада санитаров: Блаженный Коля Пряженцев ЛСД призрак (8luetic + kotenok2005) dyvo GAR69 emma chelsey Skvoznoje emptyshura protez ANITSSIRKH шизопропаганда Тебя ждут: — татухи от плюхи; — правка атланта от анонимного экзорциста; — выдача удостоверений психа; — обмен справками из пнд; — маркет Ожидается подорожание билетов.

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