Анамнез: шизофреничная арт-группировка из Петербурга и одичавшая фотохудожница объединяют свои диагнозы, чтобы манифестировать цепную реакцию весеннего обострения. Бригада санитаров: Блаженный Коля Пряженцев ЛСД призрак (8luetic + kotenok2005) dyvo GAR69 emma chelsey Skvoznoje emptyshura protez ANITSSIRKH шизопропаганда Тебя ждут: — татухи от плюхи; — правка атланта от анонимного экзорциста; — выдача удостоверений психа; — обмен справками из пнд; — маркет Ожидается подорожание билетов.