Иммерсивный музыкальный спектакль — это камерное театральное событие, в котором драматическая история, живое исполнение песен и атмосфера ресторана соединяются в единое эмоциональное переживание. «Шипы и розы Эдит Пиаф» — спектакль по оригинальному сценарию Элеоноры Баркарь о взлётах, падениях, любви, боли и невероятной внутренней силе великой французской певицы. Эта постановка рассказывает о женщине, которая родилась на самой низкой социальной ступени, прошла через тяжёлые испытания, потери и одиночество, но сумела подняться к мировой славе и завоевать сердца миллионов людей. Эдит Пиаф была маленькой женщиной с огромным голосом и несгибаемым характером. Её жизнь была полна контрастов: бедность и признание, нежность и отчаяние, любовь и трагедия, хрупкость и невероятная сила. Режиссёр спектакля Элеонора Баркарь трактует образ Эдит Пиаф как образ «женщины на пределе»: она пела на пределе, любила на пределе, жила на пределе. История Пиаф здесь звучит не как сухая биография, а как исповедь человека, который проживал каждое чувство до конца. Артисты передают любовь, талант, боль и безумную энергию великой певицы — ту самую энергию, благодаря которой Эдит Пиаф стала легендой. Ты перенесёшься в прошлое — на улицы Парижа, где началась история Эдит Джованны Гассион, будущей Эдит Пиаф. Вместе с актёрами пройдёшь непростой путь певицы: от первых шагов и уличных выступлений до громкой славы, больших чувств, трагических потерь и рокового финала. В спектакле прозвучат самые известные песни Эдит Пиаф в живом исполнении. Музыка станет не просто сопровождением, а полноценной частью действия — голосом памяти, любви и судьбы. Спектакль проходит в двух отделениях. Общая продолжительность — около 2 часов, включая антракт. Вечер построен так, чтобы гости могли не только посмотреть постановку, но и насладиться атмосферой ресторана, вином и сетом закусок. Это формат, в котором театр становится ближе, а ужин превращается в событие. Расписание: Сбор гостей в 19:30, начало спектакля в 20:00. Антракт — 20 минут. 22:00 — окончание спектакля и свободное общение. В стоимость билета входит: — иммерсивный музыкальный спектакль «Шипы и розы Эдит Пиаф»; — бокал вина Domaine de Cazaban на выбор: белое, красное или игристое; — сет закусок.