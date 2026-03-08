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Вечеринки
Про событие
Отмечай 8 марта под сеты 6 диджеек с разными характерами и музыкальными предпочтениями: Dasha Utochka, Natasha Bai, круча, Rwanda, Lera Foer и Masha Volum. Для всех девушек приготовили подарок — вход для тебя в этот вечер будет бесплатным. Парни могут купить билеты по ссылке
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