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Шесть быстрых свиданий

Бар Модники, м. Китай-город, ул. Маросейка, 9/2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Документальный иммерсивный спектакль за бокалом вина в формате speed dating. Откровенные истории о поиске любви. Зритель сам решает, становиться ли участником спектакля и поговорить с героем, или же остаться слушателем. Все истории, которые вы услышите, настоящие. Актрисы взяли интервью у реальных людей. Технологии и любовь, скорость общения и поиск «единственного». Это спектакль о том, можно ли с незнакомым человеком провести хорошии? вечер. А можно ли всю жизнь?

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