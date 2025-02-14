Документальный иммерсивный спектакль за бокалом вина в формате speed dating. Откровенные истории о поиске любви. Зритель сам решает, становиться ли участником спектакля и поговорить с героем, или же остаться слушателем. Все истории, которые вы услышите, настоящие. Актрисы взяли интервью у реальных людей. Технологии и любовь, скорость общения и поиск «единственного». Это спектакль о том, можно ли с незнакомым человеком провести хорошии? вечер. А можно ли всю жизнь?