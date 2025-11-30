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Шерстяная акварель

My Hygge Place на «Тульской»
Духовской переулок, 17

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 7+
Выставки

Про событие

Это необычный способ живописи, где вместо красок используется шерсть разных цветов. Шерсть выкладывается тонкими слоями друг на друга, и таким образом достигается объёмность и фактурность «рисунка». Этот эффект схож с техникой акварельной живописи — лессировкой. В этой технике можно создавать пейзажи, натюрморты, абстракции, портреты. Само занятие развивает художественный вкус, а также поддерживает в тонусе мелкую моторику рук, активизирует воображение, развивает когнитивные способности, способствует релаксации, позволяет отвлечься от повседневных проблем, успокаивает. Готовая работа сразу оформляется в раму. Подходит для новичков. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате

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