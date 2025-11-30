Это необычный способ живописи, где вместо красок используется шерсть разных цветов. Шерсть выкладывается тонкими слоями друг на друга, и таким образом достигается объёмность и фактурность «рисунка». Этот эффект схож с техникой акварельной живописи — лессировкой. В этой технике можно создавать пейзажи, натюрморты, абстракции, портреты. Само занятие развивает художественный вкус, а также поддерживает в тонусе мелкую моторику рук, активизирует воображение, развивает когнитивные способности, способствует релаксации, позволяет отвлечься от повседневных проблем, успокаивает. Готовая работа сразу оформляется в раму. Подходит для новичков. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате