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О фильме: 1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных анархистами или националистами, а по всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти — математический гений, автор знаменитых лекций и трудов. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).
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