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Шеринг посуды

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

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Завершение:

от 0₽ до 300₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Уютный шеринг — тот самый, где вещи находят новых хозяев, полки разгружаются и на кухне становится легче дышать. Что можно приносить? Посуду, баночки, контейнеры, органайзеры, стеклянные ёмкости, форму для выпечки, красивые чашки, плетёные коробки — всё, что делает наш быт спокойнее и уютнее в пасмурные дни. Пусть хорошие вещи продолжают приносить пользу и радость. И это ещё не всё… В этот раз тебя ждёт настоящий ноябрьский маркет-клад: Новый завоз винтажной одежды — по действительно приятным ценам: 500–3000р. Тёплые свитера, бархатные юбки, мягкие рубашки, редкие находки «как из фильма», Y2K-аксессуары, гоблинкор-атмосфера и та самая вязаная сумочка-свёкла, которую невозможно забыть Работы мастеров-керамистов — по смешным денежкам, чтобы каждый мог унести частичку тепла домой: — легендарная кружка-гигант «х*й» — жабки-держатели для благовоний — и кое-что ещё, что лучше увидеть вживую На столе будут горячие напитки, чтобы руки не мёрзли, а настроение оставалось мягким. Приходи, если хочется сменить хлам на уют, найти милую мелочь для дома или просто провести тёплый час среди своих. Стоимость шеринга: 300р. На маркет (прийти, посмотреть, купить) вход свободный

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