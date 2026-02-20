«Шепталки» — это безопасное пространство, где можно быть собой, замедлиться и просто выдохнуть в эмпатичном кругу. Тема: Знакомства, свидания, собеседования. Что там делают: — Делятся сокровенным в общем кругу (по желанию). — Учатся бережному отношению к себе и своим чувствам, а также к чувствам других людей. — Учатся давать пространство для себя и для других. — Учатся любить себя. — Наполняются оптимизмом и верой в свои силы. Атмосфера и быт: Пьешь чай и общаешься. Приноси свои любимые вкусняшки к общему столу — это всегда приветствуется. Принципы круга: — Уважение: один говорит — остальные молчат и учатся слышать. — Безопасность: Всё, что было сказано в круге, остается внутри него. — Границы: обнимашки в конце для тех, кому хочется. Участие: Donation (свободный взнос на развитие проекта). Запись обязательна: пиши в ЛС в тг организатору.