Новогоднее путешествие через 4 главы по историческим залам дворца, символизирующих воспоминания, прошлого, мгновения настоящего и ощущение будущего. 1 глава Ты станешь гостем Хранительницы мгновений и сможешь окунуться в самые таинственные эпизоды былого времени. Прикоснёшься к тайнам дворца и обратишься к своим воспоминаниям, ощущая, что любое чудо начинается с памяти. 2 глава В этом действии каждый гость оказывается в пространстве, где время не знает начала и конца. Здесь всё сосредоточено на самом «здесь и сейчас»: зрители не просто наблюдают мгновение, но становятся его частью, влияя на ход происходящего и открывая для себя ценность живого настоящего. 3 глава Это возможность прикоснуться к загадкам будущего: увидеть, как мечты находят путь к исполнению, загадать собственные желания и, быть может, почувствовать, что готовит грядущий год. 4 глава В финальном зале гостей встречает сам Щелкунчик — символ Нового года и хранитель удивительных историй. Именно здесь, под куполом дворца, начинается концертная часть вечера. Чтобы каждый гость смог почувствовать камерность, тишину и иммерсивность, путешествие по дворцу организовано в разное время. Пожалуйста, приходи за 30 минут до своего времени входа, указанного в билете. Дресс-код: Cocktail Длительность 1 час 40 минут