В Усадьбе Ф.Прове-А.Калиш, роскошном здании в стиле «французского неоренессанса», состоится концерт, вобравший в себя избранные композиции мира неоклассики. В камерной обстановке главного зала усадьбы, украшенного тысячью свечами, прозвучат культовые мелодии великих Ханса Циммера и Людовико Эйнауди. Великолепный рояль, пронзительная виолончель, исторические интерьеры, завораживающая музыка великих композиторов Италии и Германии — всё это позволит создать неповторимый романтический вечер и насладиться каждым моментом в одном из самых чарующих особняков столицы. Для зрителей с категорией билета «А» за 45 минут до начала концерта будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. К категории «А» относятся билеты 1-2 ряда. 6 июня в 20:00 7 июня в 19:00 Длительность: 1 час 15 минут За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.