Безо всяких соусов и приправ, качественно промаринованные комики готовы зажечь так, что не выдержит ни один мангал. Если ты всё ещё сомневаешься, стоит ли принять в этом участие, вот тебе вишенка на торте — никаких десертов. Только качественный юмор от лучших комиков страны. И само собой, приятные напитки на баре. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.