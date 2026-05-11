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Шашлычный стендап

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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от 299₽ до 599₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Безо всяких соусов и приправ, качественно промаринованные комики готовы зажечь так, что не выдержит ни один мангал. Если ты всё ещё сомневаешься, стоит ли принять в этом участие, вот тебе вишенка на торте — никаких десертов. Только качественный юмор от лучших комиков страны. И само собой, приятные напитки на баре. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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