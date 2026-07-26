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Шанель без глянца: правда о деньгах, власти и моде

«Рукав» Арт-кафе
Земляной вал 59, стр. 2

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция-погружение в жизнь женщины, которая: отменила корсеты и подарила миру маленькое чёрное платье, ввела моду на «фантазийную бижутерию» и доказала, что роскошь – в простоте, а элегантность – в свободе. Тебя ждёт: – История без прикрас – как провинциальная сирота стала иконой стиля и бизнес-гением. – Скандалы, любовные драмы и война с обществом – настоящая Коко, какой ты её не знал. – Секреты её успеха – как она создала бренд, который спустя 100 лет остаётся символом роскоши. – 5 правил Шанель, которые сделают твой стиль неувядающим. Напитки, еда не входят в стоимость билета и заказываются отдельно по меню.

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